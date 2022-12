INDEXÄNDERUNG/GE HealthCare Technologies werden in S&P-500 aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von GE HealthCare Technologies, ein im November ausgegliederter Bereich von General Electric, werden neu in den S&P-500 aufgenommen. Wie S&P Dow Jones Indices mitteilte, werden dafür die Titel von Vornado Realty Trust ihren Platz räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 4. Januar in Kraft. Vornado Realty Trust werden ab dem 5. Januar im S&P MidCap 400 vertreten sein und verdängen dort die Papiere des Frachtunternehmens RXO. Diese wechseln in den S&P SmallCap 600, wo Joint Corp. ihren Platz räumen müssen.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ S&P-500

NEUAUFNAHME

- GE Healthcare Technologies

HERAUSNAHME

- Vornado Realty Trust

+ S&P MidCap 400

NEUAUFNAHME

- Vornado Realty Trust

HERAUSNAHME

- RXO

+ S&P SmallCap 600

NEUAUFNAHME

- RXO

HERAUSNAHME

- Joint Corp

===

December 29, 2022