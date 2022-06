INDEXÄNDERUNG/Glencore kommen für Adidas in Stoxx-50-Index

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Adidas-Aktie verliert ihren Platz im europäischen Auswahlindex Stoxx-50. Ihren Platz nimmt der Rohstofförderer Glencore ein, wie der Indexbetreiber Qontigo am späten Montag mitteilte. Basis der Veränderung ist die sogenannte Fast-Entry-Regel. Der Kurs des Sportarikelausrüsters hatte sich in den vergangenen Wochen schwach entwickelt, während der Glencore-Kurs deutlich zulegte. Die Änderung wird zu Beginn des Handels am 20. Juni wirksam.

