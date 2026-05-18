DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -4,0%Nas26.854 -0,9%Bitcoin56.292 -1,9%Euro1,1601 -0,3%Öl97,30 +1,4%Gold4.434 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow letztlich in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel hoch -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX

03.06.26 22:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23,40 EUR -0,40 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
61,20 EUR -0,50 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
75,00 EUR 3,40 EUR 4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
30,05 EUR -0,30 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,07 EUR -0,05 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
185,20 EUR -2,00 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
493,00 EUR 10,60 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
23,80 EUR -0,42 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
21,90 EUR -2,20 EUR -9,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
41,00 EUR -0,76 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,00 EUR -0,85 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
42,76 EUR -0,26 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
50,60 EUR 2,92 EUR 6,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
103,80 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
35,76 EUR -1,82 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
98,80 EUR 5,60 EUR 6,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
39,24 EUR -1,26 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,67 EUR 0,02 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
17,65 EUR -0,48 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.795,9 PKT -328,2 PKT -1,31%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmäßigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:

++++++ DAX ++++++

- Aufnahme

Hochtief

- Löschung

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- Aufnahme

Porsche Automobil Holding SE

Elmos Semiconductor SE

Siltronic AG

Suss Microtec SE

- Löschung

Hochtief AG

Redcare Pharmacy N.V.

Ströer SE & Co. KGaA

Jungheinrich AG

+++++++ SDAX ++++++

- Aufnahme

Jungheinrich AG

Ströer SE & Co. KGaA

Redcare Pharmacy N.V.

LPKF Laser & Electronics SE

Vincorion SE

Basler AG

Asta Energy Solution AG

- Löschung

ProSiebenSat.1 Media SE

Suss Microtec SE

Siltronic AG

Elmos Semiconductor SE

Adesso SE

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Verve Group SE

++++++++ TecDAX +++++

- Aufnahme

PVA TePla AG

Verbio SE

- Löschung

1&1 AG

Nagarro SE

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 16:45 ET (20:45 GMT)

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
15.05.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
09.04.2026Porsche Automobil HoldWarburg Research
31.03.2026Porsche Automobil HaltenDZ BANK
20.02.2026Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
09.04.2026Porsche Automobil HoldWarburg Research
31.03.2026Porsche Automobil HaltenDZ BANK
14.01.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen