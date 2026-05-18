INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.

DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmäßigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:

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