INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmäßigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:
++++++ DAX ++++++
- Aufnahme
Hochtief
- Löschung
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- Aufnahme
Porsche Automobil Holding SE
Elmos Semiconductor SE
Siltronic AG
- Löschung
Hochtief AG
Redcare Pharmacy N.V.
Ströer SE & Co. KGaA
Jungheinrich AG
+++++++ SDAX ++++++
- Aufnahme
Jungheinrich AG
Ströer SE & Co. KGaA
Redcare Pharmacy N.V.
LPKF Laser & Electronics SE
Vincorion SE
Basler AG
Asta Energy Solution AG
- Löschung
ProSiebenSat.1 Media SE
Suss Microtec SE
Siltronic AG
Elmos Semiconductor SE
Adesso SE
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Verve Group SE
++++++++ TecDAX +++++
- Aufnahme
PVA TePla AG
Verbio SE
- Löschung
1&1 AG
Nagarro SE
Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 16:45 ET (20:45 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent