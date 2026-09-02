INDEXÄNDERUNG/Hugo Boss und Ströer tauschen Plätze in MDAX und SDAX
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DOW JONES-- Die Aktien von Hugo Boss und Ströer tauschen die Plätze im MDAX bzw SDAX: Wie der Indexbetreiber Stoxx am Donnerstagabend mitteilte steigt das Boss-Papier in den SDAX ab, im Gegenzug steigen Ströer in den MDAX auf. Des weiteren werden OHB in den TecDAX aufgenommen, den im Gegenzug Cancom verlassen müssen. Änderungen im DAX gab es nicht. Damit schaffte es die Lufthansa-Aktie im dritten Anlauf nicht, sich für die erste Börsenliga in Deutschland zu qualifizieren.
Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 21. September wirksam.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 16:11 ET (20:11 GMT)
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