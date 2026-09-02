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INDEXÄNDERUNG/Hugo Boss und Ströer tauschen Plätze in MDAX und SDAX

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22.60 EUR 0.65 EUR 2.96 %
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HUGO BOSS AG
38.88 EUR 0.15 EUR 0.39 %
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Lufthansa AG
7.70 EUR 0.06 EUR 0.79 %
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OHB SE
187.40 EUR 7.80 EUR 4.34 %
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Ströer SE & Co. KGaA
37.66 EUR 0.16 EUR 0.43 %
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Indizes
MDAX
32,257.09 EUR 298.68 EUR 0.93 %
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SDAX
18,597.03 EUR 138.06 EUR 0.75 %
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DOW JONES-- Die Aktien von Hugo Boss und Ströer tauschen die Plätze im MDAX bzw SDAX: Wie der Indexbetreiber Stoxx am Donnerstagabend mitteilte steigt das Boss-Papier in den SDAX ab, im Gegenzug steigen Ströer in den MDAX auf. Des weiteren werden OHB in den TecDAX aufgenommen, den im Gegenzug Cancom verlassen müssen. Änderungen im DAX gab es nicht. Damit schaffte es die Lufthansa-Aktie im dritten Anlauf nicht, sich für die erste Börsenliga in Deutschland zu qualifizieren.

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Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 21. September wirksam.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 16:11 ET (20:11 GMT)

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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