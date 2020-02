INDEXÄNDERUNG: LPKF Laser ersetzen TLG Immobilien im SDAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von LPKF Laser & Electronics AG ersetzen die Titel von TLG Immobilien AG im SDAX durch eine außerplanmäßige Anpassung. Wie der Deutsche-Börse-Informationsanbieter Qontigo am Donnerstag mitteilte, fällt der Streubesitz der TLG Immobilien infolge einer Übernahme durch Aroundtown unter 10 Prozent. Somit werden nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices" die Aktien der TLG Immobilien AG aus dem SDAX-Index genommen. Diese Änderungen werden zum 18. Februar 2020 wirksam.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 4. März 2020.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2020 17:19 ET (22:19 GMT)