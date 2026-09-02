INDEXÄNDERUNG/Mayr-Melnhof kehren in ATX zurück - SBO steigen ab

03.09.26 07:41 Uhr

DOW JONES-- Die Aktie von Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr Abstinenz in den österreichischen Leitindex ATX zurück. Platz machen muss das Papier von SBO. Das hat das Indexkommitee im Zuge der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Aktienindizes beschlossen. Die Änderung tritt mit Beginn des Handels am 21. September in Kraft.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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