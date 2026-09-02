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INDEXÄNDERUNG/Mayr-Melnhof kehren in ATX zurück - SBO steigen ab

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DOW JONES-- Die Aktie von Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr Abstinenz in den österreichischen Leitindex ATX zurück. Platz machen muss das Papier von SBO. Das hat das Indexkommitee im Zuge der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Aktienindizes beschlossen. Die Änderung tritt mit Beginn des Handels am 21. September in Kraft.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

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24.08.12 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment add Commerzbank Corp. & Markets
25.05.12 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment halten Erste Bank AG
09.03.12 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment halten Erste Bank AG
02.03.12 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment halten Erste Bank AG
20.01.12 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment halten Erste Bank AG

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