INDEXÄNDERUNG/Reddit werden in den S&P-500 aufgenommen

14.08.26 12:11 Uhr

Die Änderung wurde durch die bevorstehende Übernahme von AvalonBay, einem großen Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, durch Equity Residential notwendig. Es wird erwartet, dass die Transaktion in Kürze abgeschlossen wird. Nach der Fusion wird das kombinierte Unternehmen in Vivmark Residential umbenannt und im S&P-500 verbleiben. Die Indexänderungen im Einzelnen:

DOW JONES--Die Aktien von Reddit werden mit Handelsbeginn am Dienstag, den 1. August, in den S&P-500 aufgenommen. Wie der Index-Betreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte, müssen AvalonBay Communities dafür ihren Platz in dem Index räumen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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