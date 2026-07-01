INDEXÄNDERUNG/Sandoz und Galderma kommen in den SMI
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Indexbetreiber SIX ändert die Zusammensetzung des Schweizer Leitindex SMI. Die Aktien des Biosimilarherstellers Sandoz und die des Dermatologiespezialisten Galderma werden in den 20 Werte umfassenden Index aufgenommen. Platz machen müssen dafür die Logistikaktie Kühne + Nagel und der Telekommunikationstitel Swisscom. Die Änderungen werden mit Beginn des Handels am 21. September umgesetzt.
Nachfolgend eine tabellarische Übersicht:
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+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)
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