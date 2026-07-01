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INDEXÄNDERUNG/Sandoz und Galderma kommen in den SMI

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
192.00 EUR 1.00 EUR 0.52 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
221.40 EUR 1.00 EUR 0.45 %
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Sandoz
75.16 EUR 0.04 EUR 0.05 %
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Swisscom AG
670.00 EUR 10.00 EUR 1.52 %
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DOW JONES--Der Indexbetreiber SIX ändert die Zusammensetzung des Schweizer Leitindex SMI. Die Aktien des Biosimilarherstellers Sandoz und die des Dermatologiespezialisten Galderma werden in den 20 Werte umfassenden Index aufgenommen. Platz machen müssen dafür die Logistikaktie Kühne + Nagel und der Telekommunikationstitel Swisscom. Die Änderungen werden mit Beginn des Handels am 21. September umgesetzt.

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Nachfolgend eine tabellarische Übersicht:

===

+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

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