INDEXÄNDERUNG/Stoxx: Aurubis, Siltronic, 1&1 Drillisch und Aareal Bank fallen aus Stoxx-600

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Aurubis, der Aareal Bank, Siltronic und 1&1 Drillisch fallen aus dem Stoxx Europe 600. Dagegen werden die Aktien von Grand City Properties in den Index aufgenommen, teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Daneben werden die Titel von Knorr-Bremse in den Sektor-Index Industrial Goods & Services wechseln. Die Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn am 24. Juni wirksam.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX EUROPE 600 - AUFNAHME

- JD Sports Fashion (Großbritannien)

- IWG plc (Großbritannien)

- Greggs (Großbritannien)

- Amplifon (Italien)

- Ashmore Group (Großbritannien)

- Grand City Properties (Deutschland)

- Belimo Holding (Schweiz)

- Indutrade (Schweden)

- Topdanmark (Dänemark)

+ STOXX EUROPE 600 - HERAUSNAHME

- Kindred Group (Schweden)

- Aareal Bank (Deutschland)

- Flsmidth & Co (Dänemark)

- William Hill (Großbritannien)

- Aurubis (Deutschland)

- 1&1 Drillisch (Deutschland)

- Daily Mail & General Trust (Großbritannien)

- Siltronic (Deutschland)

- Imerys (Frankreich)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 16:46 ET (20:46 GMT)