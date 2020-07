Tele-Columbus-Aktie steigt knapp 10 Prozent: Tele Columbus ersetzen RHÖN-KLINIKUM im SDAX

Werbung

Heute im Fokus

DAX dreht ins Plus -- Nordex erhält Großauftrag -- ams schließt Übernahme von OSRAM ab -- QIAGEN steigert Gewinn im zweiten Quartal kräftig -- thyssenkrupp verlängert Kurzarbeit -- ASML im Fokus

METRO-Aktie fällt: Kartellamt nimmt Verkauf von Real-Filialen genauer unter die Lupe. HOCHTIEF-Enkelgesellschaft mit Folgeauftrag im Kohlebergbau. SAS-Gläubiger lehnen Schuldentausch in Aktien ab. Google, Facebook und Co.: USA bringen Sanktionen gegen Frankreich wegen Digitalsteuer in Stellung. Tele Columbus ersetzen RHÖN-KLINIKUM im SDAX. Meyer Burger plant Solarproduktion in Sachsen und Sachsen-Anhalt. BCM will am 14. Juli an die Börse gehen.