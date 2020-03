INDEXÄNDERUNG/Umfangreiche Änderungen im STOXX-Europe-600

ZUG (Dow Jones)--Der Indexbetreiber Qontigo hat am Montagabend umfangreiche Änderungen der STOXX-Indizes und seiner Unterindizes bekannt gegeben. Im paneuropäischen Index STOXX-Europe-600 wurden folgende Änderungen vorgenommen - die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 23. März 2020 in Kraft:

+++++++ EUROPA +++++++

Euro-Stoxx-600 - Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX-600 - NEUAUFNAHME

BAWAG GROUP AG (AT, Banks, BAWG.VI)

RATIONAL (DE, Industrial Goods & Services, RAAG.DE)

TEAMVIEWER AG (DE, Technology, TMV.DE)

ACCIONA S.A. (ES, Construction & Materials, ANA.MC)

LA FRANCAISE DES JEUX (FR, Travel & Leisure, FDJ.PA)

VISTRY GROUP (GB, Personal & Household Goods, VTYV.L)

GENUS (GB, Health Care, GNS.L)

GAMES WORKSHOP (GB, Personal & Household Goods, GAW.L)

REDROW (GB, Personal & Household Goods, RDW.L)

TRAINLINE PLC (GB, Travel & Leisure, TRNT.L)

COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC (GB, Personal & Household Goods, CSPC.L)

BE SEMICONDUCTOR (NL, Technology, BESI.AS)

ENTRA (NO, Real Estate, ENTRA.OL)

SAMHALLSBYGGNADSBOL AGET NORD (SE, Real Estate, SBBb.ST)

WIHLBORGS FASTIGHETER (SE, Real Estate, WIHL.ST)

+ STOXX-600 - AUSGESCHIEDEN

TELENET GRP HLDG (BE, Media, TNET.BR)

OC OERLIKON (CH, Industrial Goods & Services, OERL.S)

HELLA (DE, Automobiles & Parts, HLE.DE)

K + S (DE, Chemicals, SDFGn.DE)

BANKIA (ES, Banks, BKIA.MC)

AIR FRANCE-KLM (FR, Travel & Leisure, AIRF.PA)

ALTRAN TECHNOLOGIES (FR, Technology, ALTT.PA)

JCDECAUX (FR, Media, JCDX.PA)

CASINO GUICHARD (FR, Retail, CASP.PA)

LAGARDERE (FR, Media, LAGA.PA)

TULLOW OIL (GB, Oil & Gas, TLW.L)

JUPITER FUND MANAGEMENT (GB, Financial Services, JUP.L)

NMC HEALTH (GB, Health Care, NMC.L)

AIB GROUP (IE, Banks, AIBG.I)

PIRELLI & C. S.P.A. (IT, Automobiles & Parts, PIRC.MI)

===

March 02, 2020