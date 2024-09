Indexänderung

Die Aktien von Vitesco Technologies werden aus dem SDAX entnommen.

Hintergrund ist die Fusion der Schaeffler AG mit der Vitesco Technologies Group AG, teilte die Deutsche Börse am Freitag mit. Neu aufgenommen in den SDAX werden die Aktien von AlzChem. Der Wechsel wird mit Handelsbeginn am 2. Oktober wirksam.

Am Montag zeigt sich die Vitesco-Aktie via XETRA zeitweise um 0,94 Prozent schwächer bei 52,45 Euro. Papiere von AlzChem gewinnen hingegen zeitweise 1,13 Prozent auf 44,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)