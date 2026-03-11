Ab in die erste Börsenliga: Casey's General Stores-Aktie rückt in den S&P 500 auf
Die Aktie von Casey's General Store steigt in den S&P-500-Index auf.
Werte in diesem Artikel
Sie ersetzt das Papier von Hologic, das infolge der Übernahme durch Blackstone und TPG Global aus dem Index herausgenommen wird. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am Donnerstag, den 9. April, in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
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+ S&P-500
AUFNAHME
HERAUSNAHME
- Hologic
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 05:33 ET (09:33 GMT)
FRANKFURT (Dow Jones)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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