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Ab in die erste Börsenliga: Casey's General Stores-Aktie rückt in den S&P 500 auf

07.04.26 11:40 Uhr
S&P 500 bekommt Zuwachs: Aktie von Casey's General Stores ersetzt Hologic | finanzen.net

Die Aktie von Casey's General Store steigt in den S&P-500-Index auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Casey's General Stores Inc
659,60 EUR 14,60 EUR 2,26%
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Hologic IncShs
65,20 EUR 0,20 EUR 0,31%
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Sie ersetzt das Papier von Hologic, das infolge der Übernahme durch Blackstone und TPG Global aus dem Index herausgenommen wird. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am Donnerstag, den 9. April, in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ S&P-500

AUFNAHME

- Casey's General Store

HERAUSNAHME

- Hologic

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 05:33 ET (09:33 GMT)

FRANKFURT (Dow Jones)

In eigener Sache

Übrigens: Caseys General Stores und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Imagentle / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

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08.12.2016Caseys General Stores OutperformRBC Capital Markets
12.09.2016Caseys General Stores BuyDeutsche Bank AG
08.09.2016Caseys General Stores OutperformRBC Capital Markets
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07.06.2017Caseys General Stores Equal WeightBarclays Capital
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