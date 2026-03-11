Indexanpassungen

Ab in die erste Börsenliga: Casey's General Stores-Aktie rückt in den S&P 500 auf

07.04.26 11:40 Uhr

Die Aktie von Casey's General Store steigt in den S&P-500-Index auf.

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Sie ersetzt das Papier von Hologic, das infolge der Übernahme durch Blackstone und TPG Global aus dem Index herausgenommen wird. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am Donnerstag, den 9. April, in Kraft. Wer­bung Wer­bung Die Indexänderungen im Einzelnen: === + S&P-500 AUFNAHME - Casey's General Store HERAUSNAHME - Hologic Wer­bung Wer­bung === Kontakt: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln/gos (END) Dow Jones Newswires April 07, 2026 05:33 ET (09:33 GMT) FRANKFURT (Dow Jones)

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