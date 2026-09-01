Aktien von VW und Prosus fliegen raus - Nokia und Engie neu im EURO STOXX 50
Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes EURO STOXX 50 und Stoxx 50 mitgeteilt.
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In den EURO STOXX 50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx 50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:
+ EURO STOXX 50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx Europe 600
Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.
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Die Indexänderungen im Einzelnen:
+ STOXX-EUROPE-600 +
AUFNAHME
National Bank of Greece
Endeavour Mining
Piraeus Bank
Alpha Bank
Metlen Energy & Metals
XTB SA
Jumbo
HERAUSNAHME
Kongsberg Maritime
Fraport
JD Sports Fashion
Tauron
Bucher Industries
Aumovio
Wihlborgs Fastigheter
Signify
SES
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DOW JONES
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Bildquellen: Prosus
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG