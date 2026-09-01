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Indexanpassungen

Aktien von VW und Prosus fliegen raus - Nokia und Engie neu im EURO STOXX 50

Aktien von VW und Prosus fliegen raus - Nokia und Engie neu im EURO STOXX 50

Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes EURO STOXX 50 und Stoxx 50 mitgeteilt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5.55 EUR -0.08 EUR -1.37 %
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Engie (ex GDF Suez)
24.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8.65 EUR 0.00 EUR 0.02 %
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Prosus N.V.
37.02 EUR 0.06 EUR 0.16 %
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Volkswagen (VW) St.
76.20 EUR -1.25 EUR -1.61 %
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Wolters Kluwer N.V.
69.58 EUR -0.14 EUR -0.20 %
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Indizes
EURO STOXX
670.29 EUR -5.21 EUR -0.77 %
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EURO STOXX 50
6,368.98 EUR -51.18 EUR -0.8 %
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Stoxx Europe 600
647.46 EUR -3.64 EUR -0.56 %
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In den EURO STOXX 50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx 50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

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Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:

+ EURO STOXX 50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

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+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx Europe 600

Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

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+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

National Bank of Greece

Endeavour Mining

Eurobank

Piraeus Bank

Alpha Bank

Public Power

Metlen Energy & Metals

GEK Terna

Motor Oil

Rosebank Industries

XTB SA

Softcat

Easyjet

Jumbo

HERAUSNAHME

Kongsberg Maritime

Fraport

JD Sports Fashion

Wienerberger

Bakkafrost

Tauron

Bucher Industries

Aumovio

Viscofan

Thule Group

Kemira

Wihlborgs Fastigheter

Signify

SES

===

DOW JONES

Bildquellen: Prosus

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

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