Index-Aufstieg für OHB: Klöckner-Aktie fliegt aus dem SDAX
OHB steigt in den SDAX auf und ersetzt dort Klöckner & Co. Der Stahlhändler soll nach dem Delisting durch Worthington Steel ab dem 13. August nicht mehr im Index vertreten sein.
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Der Raumfahrtkonzern OHB SE steigt in den SDAX auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.
ZUG (dpa-AFX)
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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG
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|Datum
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|15.09.17
|OHB SE kaufen
|DZ BANK
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|17.02.14
|OHB
|DZ-Bank AG
|11.11.13
|OHB kaufen
|Commerzbank AG