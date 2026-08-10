Index-Aufstieg für OHB: Klöckner-Aktie fliegt aus dem SDAX

Indexanpassungen

10.08.26 20:18 Uhr

OHB steigt in den SDAX auf und ersetzt dort Klöckner & Co. Der Stahlhändler soll nach dem Delisting durch Worthington Steel ab dem 13. August nicht mehr im Index vertreten sein.

Der Raumfahrtkonzern OHB SE steigt in den SDAX auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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