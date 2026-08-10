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Index-Aufstieg für OHB: Klöckner-Aktie fliegt aus dem SDAX

Index-Aufstieg für OHB: Klöckner-Aktie fliegt aus dem SDAX

OHB steigt in den SDAX auf und ersetzt dort Klöckner & Co. Der Stahlhändler soll nach dem Delisting durch Worthington Steel ab dem 13. August nicht mehr im Index vertreten sein.

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Der Raumfahrtkonzern OHB SE steigt in den SDAX auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.

ZUG (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG

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15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG
17.02.14 OHB DZ-Bank AG
11.11.13 OHB kaufen Commerzbank AG