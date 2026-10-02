SGL-Carbon-Aktie steigt in den SDAX auf – W&W muss weichen

Indexanpassungen

02.10.26 09:07 Uhr

Im SDAX steht kurzfristig ein Wechsel an: SGL Carbon rückt für Wüstenrot & Württembergische in den Index auf. Auslöser ist eine Änderung beim Börsenlisting des Finanzkonzerns.

Der Carbonhersteller SGL Carbon SE rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische außer der Reihe in den SDAX auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDAX.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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