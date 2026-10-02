SGL-Carbon-Aktie steigt in den SDAX auf – W&W muss weichen
Im SDAX steht kurzfristig ein Wechsel an: SGL Carbon rückt für Wüstenrot & Württembergische in den Index auf. Auslöser ist eine Änderung beim Börsenlisting des Finanzkonzerns.
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Der Carbonhersteller SGL Carbon SE rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische außer der Reihe in den SDAX auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDAX.
ZUG (dpa-AFX)
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Bildquellen: 2010 © SGL Group