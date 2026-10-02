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SGL-Carbon-Aktie steigt in den SDAX auf – W&W muss weichen

SGL-Carbon-Aktie steigt in den SDAX auf – W&W muss weichen

Im SDAX steht kurzfristig ein Wechsel an: SGL Carbon rückt für Wüstenrot & Württembergische in den Index auf. Auslöser ist eine Änderung beim Börsenlisting des Finanzkonzerns.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGL Carbon SE
4.93 EUR 0.00 EUR 0.10 %
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Wüstenrot & Württembergische AG
13.26 EUR -0.02 EUR -0.15 %
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Indizes
SDAX
18,266.09 EUR 87.41 EUR 0.48 %
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Der Carbonhersteller SGL Carbon SE rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische außer der Reihe in den SDAX auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDAX.

ZUG (dpa-AFX)

Bildquellen: 2010 © SGL Group

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Datum Rating Analyst
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.

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