Indexanpassungen

SGL Carbon-Aktie steigt in den SDAX auf, W&W muss weichen - Aktien reagieren unterschiedlich

02.10.26 13:17 Uhr

Im SDAX steht kurzfristig ein Wechsel an: SGL Carbon rückt für Wüstenrot & Württembergische in den Index auf. Auslöser ist eine Änderung beim Börsenlisting des Finanzkonzerns.

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Der Carbonhersteller SGL Carbon SE rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische außer der Reihe in den SDAX auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDAX. Werbung Die Aktie von SGL Carbon gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 4,985 Euro nach. W&W-Titel gewinnen 0,30 Prozent auf 13,26 Euro. ZUG (dpa-AFX)

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Bildquellen: 2010 © SGL Group