Twilio-Aktie direkt mit neuem Schub: Aufstieg in den S&P 500 geschafft

Indexanpassungen

02.10.26 08:20 Uhr

Im S&P 500 steht ein Wechsel an, der für eine Aktie einen wichtigen Schritt bedeutet. Auslöser ist eine milliardenschwere Übernahme mit Folgen für den US-Aktienmarkt.

Die Twilio-Aktie zieht nachbörslich an der NYSE 1,21 Prozent auf 304,91 US-Dollar an, die Aktie von Warner Bros tendiert unverändert.

Die Aktie von Twilio steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort Warner Bros. Discovery , weil das Unternehmen von Paramount Skydance übernommen wird. Die Indexänderung tritt mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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