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Indexanpassungen

Twilio-Aktie direkt mit neuem Schub: Aufstieg in den S&P 500 geschafft

Twilio-Aktie direkt mit neuem Schub: Aufstieg in den S&P 500 geschafft

Im S&P 500 steht ein Wechsel an, der für eine Aktie einen wichtigen Schritt bedeutet. Auslöser ist eine milliardenschwere Übernahme mit Folgen für den US-Aktienmarkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Paramount Skydance
8.09 EUR -0.87 EUR -9.73 %
Charts | News | Analysen
Twilio Inc (A)
268.10 EUR -1.50 EUR -0.56 %
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Warner Bros. Discovery
27.30 EUR -0.08 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,666.45 USD 14.91 USD 0.19 %
News | Analysen

Die Aktie von Twilio steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort Warner Bros. Discovery, weil das Unternehmen von Paramount Skydance übernommen wird. Die Indexänderung tritt mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft.

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Die Twilio-Aktie zieht nachbörslich an der NYSE 1,21 Prozent auf 304,91 US-Dollar an, die Aktie von Warner Bros tendiert unverändert.

DOW JONES

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com, Imagentle / Shutterstock.com

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