Twilio-Aktie direkt mit neuem Schub: Aufstieg in den S&P 500 geschafft
Im S&P 500 steht ein Wechsel an, der für eine Aktie einen wichtigen Schritt bedeutet. Auslöser ist eine milliardenschwere Übernahme mit Folgen für den US-Aktienmarkt.
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Die Aktie von Twilio steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort Warner Bros. Discovery, weil das Unternehmen von Paramount Skydance übernommen wird. Die Indexänderung tritt mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft.
Die Twilio-Aktie zieht nachbörslich an der NYSE 1,21 Prozent auf 304,91 US-Dollar an, die Aktie von Warner Bros tendiert unverändert.
DOW JONES
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