Indexaufnahme dauert

Die Aktie startete mit Rekord, rutschte dann aber unter den Ausgabepreis, doch welche Regeln halten den KI-Konzern aus dem wichtigsten US-Index?

• Analysten setzen ein mittleres Kursziel von 150,50 US-Dollar, während die Aktie nach dem Börsengang unter Druck steht, aber weiterhin positive Aussichten für Investoren bestehen.

• Andere Indexanbieter wie MSCI und FTSE Russell nehmen Anthropic früher in ihre Indizes auf, während der S&P 500 erst nach mindestens zwölf Monaten und bei positiven Gewinnen möglich ist.

• Die Anthropic-Aktie steigt vorbörslich um 3,75 % auf 85,90 US-Dollar, bleibt aber vom S&P 500 ausgeschlossen aufgrund von Wartefrist und Gewinnregeln.

Wartefrist und Gewinnregel stehen der Aufnahme im Weg

Andere Indexanbieter öffnen Anthropic deutlich früher die Tür

Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 150,50 US-Dollar

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Die Anthropic-Aktie legt am Freitag vorbörslich an der NASDAQ um 3,75 Prozent auf 85,90 US-Dollar zu und springt damit wieder über ihren Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Damit bleibt der Börsenwert des Unternehmens bei über einer Billion US-Dollar. Für den S&P 500 kommt der KI-Konzern dennoch so bald nicht infrage: S&P Dow Jones Indices verlangt eine Wartefrist von zwölf Monaten und einen positiven Gewinn, und beides erfüllt Anthropic bislang nicht.

Warum der S&P 500 Anthropic noch ausschließt

S&P Dow Jones Indices ließ die Aufnahmekriterien für den S&P 500 Anfang Juni 2026 nach einer Konsultation unverändert. Die Wartefrist beträgt weiter zwölf Monate, der Vorschlag von sechs Monaten wurde abgelehnt. Eine Ausnahme für Schwergewichte lehnte der Indexbetreiber ebenfalls ab: Ausnahmen sollen nicht allein wegen der Marktkapitalisierung gewährt werden.

Hinzu kommt die Gewinnregel. Der GAAP-Nettogewinn muss im letzten Quartal und über vier Quartale positiv sein. Anthropic wies laut Reuters vom 24. November 2026 unter Verweis auf Unterlagen vor dem Börsendebüt für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 23,29 Milliarden US-Dollar aus. Für den Streubesitz gilt zudem ein Mindestwert von 0,10, auch hier gibt es keine Befreiung.

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Damit ist der Weg in den S&P 500 für Anthropic frühestens nach zwölf Monaten Handel offen, und selbst dann nur mit positivem Ergebnis. Die Verzögerung ist also eine Folge der Regeln und keine Wertung des Geschäfts.

Andere Indizes sind schneller

Die Konkurrenz handhabt es anders. So nehmen MSCI am 1. Dezember und FTSE Russell am 21. Dezember 2026 Anthropic per Schnelleintritt in ihre globalen Indizes auf. Der NASDAQ 100 könnte Anthropic schon im Dezember aufnehmen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Der NASDAQ 100 lässt inzwischen große Neuemissionen nach 15 Handelstagen zu, zuvor waren es mindestens drei Monate.

Der Hochschulprofessor Jay Ritter von der University of Florida sagte im Juni 2026 im Interview mit Bloomberg, Mega-IPOs kämen irgendwann in den S&P 500, es sei eine Frage des Zeitpunkts, und Warten sei bei geringem Streubesitz sinnvoll.

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MSCI und FTSE Russell nehmen Anthropic damit früher auf als der S&P 500.

Anthropic-Aktie nach dem Rekorddebüt unter Druck

Anthropic schloss den Börsengang zu 83,00 US-Dollar je Aktie ab, der Handel an der NASDAQ begann am 19. November. Der Preis lag über der erwarteten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar und entspricht einer voll verwässerten Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Am 24. November fiel die Aktie bei einem breiten Technologie-Ausverkauf unter den Ausgabepreis.

Fiona Cincotta, Senior-Marktanalystin bei StoneX, warnte gegenüber Reuters, ein langsamerer Ausbau von Rechenzentren könne die Entwicklung, künftige Umsätze und damit die Bewertung belasten. Die Analysten sind laut TipRanks dennoch überwiegend zuversichtlich: Elf Häuser kommen auf zehnmal Buy und einmal Hold, das mittlere Kursziel liegt bei 150,50 US-Dollar. Arete Research sieht in einer Studie von Analyst Adam Shepherd vom Mittwoch mit Buy ein Kursziel von 300 US-Dollar, Oppenheimer nennt 150 US-Dollar.

Die Kursziele reichen von 105 bis 300 US-Dollar.

Für Anleger wichtig wird die Entscheidung des NASDAQ 100, die schon bald möglich sein könnte und zeigt, wie schnell Indexfonds in die Aktie einsteigen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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