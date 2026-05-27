Indexaufnahme

Ab morgen ist ITM Power im MSCI-Index. Das heißt: Fonds weltweit müssen die Aktie kaufen. Was das für Anleger bedeutet.

Die ITM Power-Aktie legt an der Londoner Börse zeitweise um 6,43 Prozent auf 2,07 GBP zu. In der Spitze ging es auf ein neues Jahreshoch bei 2,17 GBP. Auslöser ist der bevorstehende Eintritt in den MSCI UK Small Cap Index, der nach Handelsschluss am Donnerstag, dem 29. Mai, in Kraft tritt.

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Die Pflicht zur Portfolioanpassung erfasst den Sektor nur teilweise: So zieht NEL in Oslo stellenweise um 3,18 Prozent auf 3,73 NOK an. Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeigen sich die US-Konkurrenten Plug Power und Ballard Power Systems hingegen mit Verlusten von 1,23 Prozent auf 4,0889 US-Dollar beziehungsweise 0,82 Prozent auf 6,04 US-Dollar.

Mechanische Nachfrage durch Indexzwang

Passive Fonds und ETFs, die den britischen Small-Cap-Index von MSCI nachbilden, sind ab morgen verpflichtet, ihre Positionen anzupassen. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,18 Milliarden Pfund dürfte das daraus entstehende Handelsvolumen spürbar ausfallen. Aktive Manager greifen bei bevorstehenden Indexaufnahmen häufig schon im Vorfeld zu, um die Pflichtkäufe der Passivfonds zu antizipieren. Die Aufnahme wurde am 13. Mai angekündigt, was erklären könnte, warum die Aktie seither weiter anzog. Zusätzlich hat sich ITM Power eine Staatsförderung von 46,5 Millionen Pfund für eine neue automatisierte Produktionslinie in Sheffield gesichert, die Kosten um 40 Prozent senken und die Produktionskapazität verdreifachen soll.

Konkurrenten im Windschatten

Im Dreimonatsvergleich legte ITM Power über 200 Prozent zu, Ballard Power Systems und Plug Power kommen nur auf über 100 Prozent, NEL ASA auf rund 84 Prozent. Analysten beschreiben die Bewegung eher als selektive Neubewertung denn als neue Spekulationsphase: Investoren trennen zunehmend zwischen Unternehmen mit messbaren Lieferfortschritten und solchen, die noch auf Aufträge warten. Ballard Power Systems legte in den vergangenen 30 Tagen um knapp 80 Prozent zu. NEL ASA litt zuletzt operativ: Der Auftragseingang brach im ersten Quartal 2026 um 73 Prozent auf 85 Millionen Norwegische Kronen ein, das EBITDA blieb mit minus 100 Millionen Kronen deutlich negativ.

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Was der Indexeintritt für Anleger bedeutet

Der Eintritt in einen MSCI-Index schafft Liquidität und erhöht die Sichtbarkeit bei internationalen institutionellen Fonds. Das ist ein technischer, kein fundamentaler Impuls. ITM Power steuert auf einen Jahresumsatz 2026 von 40 bis 43 Millionen Pfund zu, rund 35 Prozent mehr als im Vorjahr; das Auftragsbuch steht bei 152 Millionen Pfund, 71 Prozent der Verträge gelten als profitabel. Der Vorsteuerverlust weitete sich zuletzt allerdings auf 45,4 Millionen Pfund aus, nach 27,1 Millionen Pfund im Vorjahr. Wer den Indexeffekt als Einstiegspunkt wertet, steht damit einem Papier gegenüber, das seit Anfang März um mehr als 160 Prozent gestiegen ist.

Der nächste belastbare Test liegt im Juni: Das Management will dann die finale Investitionsentscheidung für die neue Produktionslinie in Sheffield treffen, der kommerzielle Betrieb ist für 2028 geplant. Ob die operative Entwicklung mit dem Kursniveau Schritt hält, entscheidet sich an diesem Termin.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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