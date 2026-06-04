Indexaufstieg voraus?

Die Aktie von Marvell Technology kann sich derzeit Hoffnungen auf einen Aufstieg in den breiten und prestigeträchtigen US-Index S&P 500 machen.

• Marvell gilt als heißester Kandidat für Aufnahme in S&P 500

• Erwartung aufgrund von Profitabilität und hoher Marktkapitalisierung

• Entscheidung dürfte heute bekanntgegeben werden



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Am heutigen Freitag dürfte der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices laut "MarketWatch" im Rahmen seiner vierteljährlichen Überprüfung bekanntgeben, ob es eine Anpassung im S&P 500 geben wird und welche Aktien in einem solchen Fall zu den Auf- und Absteigern des breiten US-Index gehören werden. Der Halbleiterkonzern Marvell Technology gilt dabei als der wohl aussichtsreichste Kandidat für eine Aufnahme in den S&P 500, da der Konzern laut der Nachrichtenseite "um ein Vielfaches größer als der nächstgrößere teilnahmeberechtigte Kandidat" ist. So überzeuge Marvell durch die Kombination aus stark gestiegener Marktkapitalisierung, wachsender Profitabilität und seiner exponierten Position im boomenden Markt für KI-Infrastruktur.

Marvell Technology-Aktie "reif für den S&P 500"

Marvell hat sich in den vergangenen Monaten in eine Position gearbeitet, die im Indexuniversum als "klassisch reif für den S&P 500" gilt. Das Unternehmen erfüllt inzwischen die zentralen formalen Kriterien, darunter insbesondere die nachhaltige Profitabilität nach GAAP, die als Voraussetzung für die Aufnahme in den Index gilt. Erst im Verlauf des Jahres 2025 hatte Marvell diese Schwelle erreicht und sich damit für den Kreis der potenziellen Neuaufnahmen qualifiziert.

Gleichzeitig hat sich der Aktienkurs des Unternehmens seit Jahresbeginn um mehr als 270 Prozent erhöht, womit auch die Marktkapitalisierung stark gestiegen ist und nun bei mehr als 275 Milliarden US-Dollar liegt. Damit zählt Marvell laut "MarketWatch" zu den größten börsennotierten US-Unternehmen außerhalb des S&P 500 - ein Umstand, der in der Vergangenheit häufig als starkes Signal für eine bevorstehende Indexaufnahme gewertet wurde. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Kandidat für eine S&P 500-Aufnahme ist laut der Nachrichtenseite Bloom Energy, das mit einer Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden US-Dollar nur den Bruchteil des Börsenwerts von Marvell besitzt.

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Für eine Aufnahme der Marvell-Aktie in den Index spricht zudem laut Stephens-Analystin Melissa Roberts auch ein struktureller Faktor, denn der Ausschuss berücksichtige auch das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren. Dabei sei die Informationstechnologiebranche im S&P 500 im Vergleich zu seiner Gewichtung im S&P Total Market Index - der ein breiteres Spektrum an Unternehmen umfasst - unterrepräsentiert, wird die Expertin bei "MarketWatch" zitiert. Auch das spreche für eine Indexaufnahme von Marvell Technology.

Trotz der starken Argumente ist eine Aufnahme der Marvell-Aktie in den S&P 500 allerdings noch keineswegs garantiert. Die Entscheidung liegt letztlich beim entsprechenden Index-Komitee, das laut "MarketWatch" über einen gewissen Spielraum verfügt und nicht zwangsläufig den Kandidaten wählen muss, der nach harten Kriterien wie Marktkapitalisierung oder Profitabilität vorne liegt.

Was eine S&P-500-Aufnahme für die Aktie bedeuten würde

Eine Aufnahme in den S&P 500 hätte für Marvell nicht nur symbolische, sondern vor allem strukturelle Konsequenzen. Der wichtigste Effekt wäre die automatische Nachfrage durch passive Investmentvehikel. Zahlreiche ETFs und Indexfonds bilden den S&P 500 nach und müssten die Aktie im Falle einer Aufnahme zwingend kaufen. Dieser Mechanismus führt historisch regelmäßig zu einem kurzfristigen Nachfrageüberhang rund um den Zeitpunkt der Indexanpassung. Studien und Marktbeobachtungen zeigen, dass Aktien häufig bereits vor der offiziellen Aufnahme steigen, da institutionelle Investoren den erwarteten Zufluss vorwegnehmen. Anschließend kommt es jedoch nicht selten zu einer Normalisierung oder sogar zu einer kurzfristigen Konsolidierung, sobald der "Indexeffekt" eingepreist ist.

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Mittelfristig ist der Effekt differenzierter: Die Aufnahme erhöht in der Regel die Sichtbarkeit, die Analystenabdeckung und die institutionelle Investorenbasis eines Unternehmens. Für Marvell könnte dies insbesondere bedeuten, dass der Bewertungsrahmen stärker an Large-Cap-Technologiekonzerne heranrückt und die Aktie enger an den Gesamtmarkt gekoppelt wird.

Unabhängig von der finalen Entscheidung zeigt die aktuelle Kursentwicklung der Marvell-Aktie, dass der Markt offenbar an das Potenzial des Unternehmens glaubt. Nach einem kräftigen Kursanstieg um 54,36 Prozent innerhalb der letzten fünf Tage scheinen Anleger nun jedoch zunächst eine Verschnaufpause zu benötigen: Im vorbörslichen Freitagshandel an der NASDAQ verliert die Marvell-Aktie 4,46 Prozent auf 302,58 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net