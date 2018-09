Indexbetreiber MSCI plant deutlich höheres Gewicht chinesischer Aktien

Von Jacky Wong

PEKING (Dow Jones)--Passive Investoren werden wohl demnächst verstärkt zu chinesischen Aktien greifen müssen, obwohl sie nicht diejenigen sind, die die dafür maßgebliche Entscheidung treffen. Der Indexanbieter MSCI erwägt eine Vervierfachung der Gewichtung chinesischer Festlandaktien in seinen Indizes ab dem nächsten Jahr.

Die in Schanghai und Shenzhen notierten sogenannte A-Aktien würden 2020 dann ein Gewicht von 3,4 Prozent im viel beachteten MSCI Emerging Markets Index haben, im Vergleich zu aktuell 0,7 Prozent.

Von FTSE Russell, einem weiteren wichtiger Indexanbieter, wird derweil ebenfalls erwartet, dass er noch im Laufe der Woche solche A-Aktien in seine Indizes aufnimmt.

Indexanbieter wie MSCI argumentieren, dass sie lediglich eine objektive Benchmark liefern, die die Zusammensetzung der globalen Märkte widerspiegelt. Weil aber passive, diese Indizes nur nachbildenden Investitionen immer beliebter werden, führen solche Entscheidungen dazu, dass automatisch Aktien im Wert von Milliarden von Dollar in Portfolios aufgenommen werden. MSCI schätzt, dass der jüngste Vorschlag mehr als 66 Milliarden Dollar an Zuflüssen an die chinesischen Aktienmärkte bedeutet.

Das Timing der Überlegung ist interessant angesichts des Rückgangs des Aktienbarometers Schanghai-Composite um 21 Prozent seit Januar. Die Entwicklung wäre möglicherweise noch negativer, hätte MSCI nicht im Juni 2017 damit begonnen, A-Aktien in seine Indizes aufzunehmen. Rund 60 Milliarden Dollar sind seither über eine Handelsverbindung mit der Hongkonger Börse nach Schanghai und Shenzhen geflossen.

Die Anleger könnten möglicherweise auch einen Vorgeschmack auf die wilderen und teureren Ecken der chinesischen Märkte bekommen, denn MSCI schlägt auch vor, den Pool der in Frage kommenden Aktien auf die ChiNext zu erweitern, eine Startup-Börse im Nasdaq-Stil, reich an Neuzugängen aus dem Technologiesegment sowie Aktien mittelgroßer Unternehmen.

Aktien an der ChiNext werden laut dem Finanzdienstleister Wind zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45 gehandelt im Vergleich zu 12 am Börsenplatz in Schanghai.

