DAX 25.209 +0,0%ESt50 6.248 -0,3%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,29 +1,7%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.286 +0,7%Euro 1,1298 -0,3%Öl 99,9 -3,6%Gold 4.177 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Indexhoffnung

Talanx-Aktie unter Druck: Berenberg sieht DAX-Chance

Talanx-Aktie unter Druck: Berenberg sieht DAX-Chance

Berenberg sieht Talanx als Kandidaten für einen möglichen Aufstieg in den DAX bei der nächsten regulären Indexüberprüfung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
116.00 EUR -0.70 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskandidaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkapitalisierung derweil nicht aus.

Werbung

Talanx-Aktie unter Druck

Die Talanx-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,11 Prozent auf 116,20 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Talanx, Talanx

Aktuelle Talanx Aktie News

Werbung

Talanx Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:11 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.