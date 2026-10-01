Talanx-Aktie unter Druck: Berenberg sieht DAX-Chance
Berenberg sieht Talanx als Kandidaten für einen möglichen Aufstieg in den DAX bei der nächsten regulären Indexüberprüfung.
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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskandidaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkapitalisierung derweil nicht aus.
Talanx-Aktie unter Druck
Die Talanx-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,11 Prozent auf 116,20 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: Talanx, Talanx