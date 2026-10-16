Möglicher MSCI-Rauswurf belastet Strategy-Aktie - Geht es später um weitere 10% abwärts?

Indexrisiko bei MSCI

16.10.26 15:35 Uhr

Strategy könnte wegen eines MSCI-Entscheids aus den wichtigen globalen Indizes ausgeschlossen werden. Ob dies jedoch tatsächlich passiert, entscheidet sich erst im November.

• Strategy kritisiert die MSCI-Entscheidung und argumentiert, dass die Einstufung als nicht operatives Unternehmen falsch sei, während die endgültige Liste der betroffenen Firmen am 11. November veröffentlicht wird.

• Eine Prognose deutet auf mögliche Kursrückgänge von bis zu zehn Prozent bei der Strategy-Aktie hin, da Zwangsverkäufe bei Indexfonds den Kurs belasten könnten.

• MSCI hat neue Regeln für den Ausschluss von Unternehmen aus seinen globalen Indizes beschlossen, die ab Ende November wirksam werden, und prüft dabei auch Firmen, die ihnen wirtschaftlich ähneln.

Nicht operative Firmen verlieren laut MSCI-Entscheid künftig ihren Platz in den globalen Indizes

Endgültige Liste der betroffenen Werte folgt am 11. November

Analyst hält einen Kursrückgang um zehn Prozent für möglich

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Der Indexanbieter MSCI hat am Donnerstagabend neue Zulassungsregeln für seine globalen Aktienindizes beschlossen, und für Strategy rückt damit der Abschied aus wichtigen Benchmarks ein großes Stück näher. Die Aktie des weltgrößten börsennotierten Bitcoin-Halters gerät nach der Mitteilung im NASDAQ-Handel unter Druck und verliert zeitweise 4,13 Prozent auf 145,05 US-Dollar.

So entscheidet MSCI künftig über den Ausschluss

Bislang schloss MSCI nur Investmentfonds und ähnliche passive Vehikel aus seinen Global Investable Market Indexes aus. Nun kommen Unternehmen hinzu, die ihnen wirtschaftlich ähneln. Zunächst prüft der Indexanbieter, ob ein Unternehmen über substanzielle operative Vermögenswerte verfügt. Wer daran scheitert, muss sich einem Test anhand von fünf Finanzkennzahlen stellen, und wer bei vier davon auffällt, ist nicht mehr indexfähig. Ein Puffer soll häufige Wechsel verhindern: Bestehende Mitglieder fliegen nur dann heraus, wenn sie die Prüfung in beiden maßgeblichen Jahresberichtsperioden in Folge nicht bestehen. Umgesetzt wird die Regel mit der Indexüberprüfung im November, wirksam zum Handelsschluss am 30. November. Die Sonderregeln vom Oktober 2025 für Firmen, deren Bilanz zu mindestens 50 Prozent aus Digitalwerten besteht, entfallen damit.

Wen es treffen dürfte, deutet eine Proberechnung an, die MSCI auf Basis von Daten vom Mai diesen Jahres durchgeführt hat. Darin standen neben Strategy auch der japanische Bitcoin-Käufer Metaplanet und der britische Uraninvestor Yellow Cake auf der Streichliste. Brisant ist der Kontext: Im Januar hatte MSCI einen ersten, allein auf Kryptobestände zielenden Vorschlag noch fallen gelassen. Der neue Ansatz nennt Bitcoin nicht einmal, betrachtet aber das Unternehmen als Ganzes und lässt Strategy damit deutlich weniger Spielraum.

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Strategy-Aktie: Wie groß der Verkaufsdruck ausfallen könnte

Timothy Peterson, Gründer von Cane Island Alternative Advisors, hält nach einem Bericht des Portals Newsbit einen Kursrückgang der Strategy-Aktie um zehn Prozent für möglich. Das Unternehmen selbst gibt sich entspannter. Nach eigenen Angaben halten Fonds, die MSCI-Indizes dieser Familie abbilden, rund 13 Millionen Aktien und damit etwa 3,1 Prozent der ausstehenden Stammaktien. Das entspreche weniger als einem Tagesumsatz, nämlich rund 60 Prozent des durchschnittlichen Handelsvolumens der vergangenen 30 Tage. Bei den Werten, die im Mai aus dem MSCI World gestrichen wurden, waren es laut Strategy zwei Tagesumsätze.

Deutlich größere Summen hatte JPMorgan bereits im November 2025 ins Spiel gebracht, damals noch mit Blick auf den ersten MSCI-Vorschlag: Die US-Bank bezifferte die möglichen Abflüsse aus der Strategy-Aktie auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar.

Der wunde Punkt liegt in der Finanzierung

Zwangsverkäufe von Indexfonds träfen die Stretagy-Aktie, nicht den Bitcoin-Bestand. Strategy hielt zum 11. Oktober 848.250 Bitcoin, eingekauft für rund 64 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von gut 75.400 US-Dollar je Coin. Finanziert werden die Käufe zu einem großen Teil über die Ausgabe von Wertpapieren wie den Vorzugsaktien STRC und STRK. Genau hier greift die Rechnung des Unternehmens zu kurz: Die 3,1 Prozent erfassen nur den direkten Verkaufsdruck. Schwindet die passive Nachfrage dauerhaft, dürfte es schwerer werden, frisches Kapital für weitere Zukäufe einzusammeln.

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Strategy hält die Einstufung als nicht operatives Unternehmen für falsch. In seiner Stellungnahme zur MSCI-Konsultation, die vor dem jüngsten Entscheid veröffentlicht wurde, verweist der Konzern darauf, dass er sein Bitcoin-Geschäft nach US-Rechnungslegung als eigenes operatives Segment ausweist. Der Vorschlag habe keine nennenswerte Auswirkung auf das Geschäft, beschädige aber den Ruf von MSCI als neutralen Indexanbieter, argumentierte das Unternehmen. Executive Chairman Michael Saylor und CEO Phong Le hatten laut The Block die Pläne zuvor als diskriminierend gegenüber Firmen mit Kryptoreserven kritisiert.

Ob sich die Argumente bewahrheiten, zeigt sich am 11. November. Dann veröffentlicht MSCI mit der Indexüberprüfung die endgültige Liste der betroffenen Unternehmen, bevor die Änderungen zum 30. November greifen.

Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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