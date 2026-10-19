India Cements hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
India Cements veröffentlichte am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,61 Prozent auf 119,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 128,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.net