India Cements mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
India Cements präsentierte in der am 17.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte India Cements 0,010 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat India Cements in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 119,5 Millionen USD im Vergleich zu 128,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net