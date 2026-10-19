India Cements stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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India Cements hat am 17.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 INR. Im Vorjahresviertel hatte India Cements 0,280 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 11,42 Milliarden INR gegenüber 11,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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