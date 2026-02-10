India Glycols: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

India Glycols lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 10,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,02 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 9,75 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net