India Infrastructure Trust Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

23.09.26 06:35 Uhr

India Infrastructure Trust Registered hat am 21.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte India Infrastructure Trust Registered 0,480 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,90 Milliarden INR – ein Plus von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem India Infrastructure Trust Registered 9,65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net