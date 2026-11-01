Indian Oil: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Indian Oil stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,54 INR, nach 5,68 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 2.539,67 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 42,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.786,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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