Indian Railway Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Indian Railway Finance stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,36 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 79,24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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