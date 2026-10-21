Indian Renewable Energy Development Agency hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Indian Renewable Energy Development Agency lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 1,97 INR. Im Vorjahresquartal hatte Indian Renewable Energy Development Agency ebenfalls ein EPS von 1,97 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Renewable Energy Development Agency im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 20,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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