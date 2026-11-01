Indian Toners Developers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Indian Toners Developers hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indian Toners Developers 1,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent auf 411,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 388,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net