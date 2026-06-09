DAX24.645 -0,5%Est506.063 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +9,9%Nas26.004 +1,1%Bitcoin54.976 +0,2%Euro1,1547 +0,3%Öl93,75 +1,1%Gold4.336 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SpaceX SPACEX NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen fester -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SK hynix, Tesla, BYD, NIO, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung, Bitcoin im Fokus
Top News
US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktien im Plus US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktien im Plus
Index-Aufstieg katapultiert Marvell Technology-Aktie nach oben - Umschichtungen voraus Index-Aufstieg katapultiert Marvell Technology-Aktie nach oben - Umschichtungen voraus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Indien: Öltanker im Persischen Golf in Brand

08.06.26 15:35 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Ein Öltanker mit 24 indischen Seeleuten an Bord ist im Persischen Golf in Brand geraten. Es gebe Berichte über ein Feuer auf der "MT Marivex", teilte das Ministerium für Schifffahrt in Neu-Delhi mit. Nach vorliegenden Informationen seien jedoch alle indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit. Angaben zur Ursache des Brands, möglichen Schäden und ob das Schiff Ziel eines Angriffs gewesen sein könnte, wurden zunächst nicht gemacht.

Laut dem Schiffsdatendienst MarineTraffic befand sich der 134,85 Meter lange Tanker nahe der Küste Omans im Persischen Golf. Er fuhr demnach unter der Flagge Palaus. Unweit des Aufenthaltsorts befindet sich die für den weltweiten Handel wichtige Straße von Hormus, die derzeit de facto durch den Iran blockiert wird.

Der Tanker habe zum Zeitpunkt des Brands keine Ladung gehabt, berichteten die Zeitung "The Indian Express" und andere indische Medien unter Berufung auf das Ministerium. Die Hintergründe des Vorfalls würden von den indischen Behörden derzeit untersucht./dg/DP/men