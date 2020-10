Indiens Premier schickt Trump und First Lady Genesungswünsche

NEU DELHI (dpa-AFX) - Nach dem positiven Corona-Testergebnis bei US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania hat Indiens Premier Narendra Modi dem Paar Genesungswünsche geschickt. "Ich wünsche meinem Freund, dem US-Präsidenten, und der First Lady eine schnelle Genesung und gute Gesundheit", schrieb Modi am Freitag bei Twitter. Das positive Testergebnis für Trump und seine Ehefrau Melania war am Morgen bekannt geworden./nat/DP/zb