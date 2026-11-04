Indigo Acquisition legte Quartalsergebnis vor
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Indigo Acquisition hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion Finanzen.net
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