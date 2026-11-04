Indigo Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Indigo Acquisition lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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