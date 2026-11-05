Indiqube Spaces legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

05.11.26 06:35 Uhr

Indiqube Spaces gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Indiqube Spaces hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,480 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,25 Prozent auf 4,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 1,200 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,50 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion Finanzen.net