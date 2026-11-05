DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.460 -0,3%Euro 1,1244 +0,1%Öl 95,1 +0,5%Gold 4.119 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Indiqube Spaces legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Indiqube Spaces Limited Registered Shs
188.25 8.35 4.64 %
Charts | News | Analysen

Indiqube Spaces gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Indiqube Spaces hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,480 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,25 Prozent auf 4,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 1,200 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,50 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Indiqube Spaces Aktie News

Werbung

Indiqube Spaces Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Indiqube Spaces nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.