Inditex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Inditex-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Die Inditex-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Inditex mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle STN-Aktienkurs von Inditex auf 53,30 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|56,00 EUR
|5,07
|29.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|62,00 EUR
|16,32
|29.05.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|12,57
|28.05.2026
|RBC Capital Markets
|62,00 EUR
|16,32
|18.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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