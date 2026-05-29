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Aktienprognosen

Inditex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

31.05.26 18:00 Uhr
Inditex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Inditex-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,10 EUR -0,26 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Inditex-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Inditex mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle STN-Aktienkurs von Inditex auf 53,30 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital56,00 EUR5,0729.05.2026
Jefferies & Company Inc.62,00 EUR16,3229.05.2026
UBS AG60,00 EUR12,5728.05.2026
RBC Capital Markets62,00 EUR16,3218.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Inditex Equal WeightBarclays Capital
29.05.2026Inditex BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Inditex BuyUBS AG
18.05.2026Inditex OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
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27.04.2026Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Inditex OutperformBernstein Research
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29.05.2026Inditex Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Inditex Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Inditex Equal WeightBarclays Capital
23.01.2026Inditex Equal WeightBarclays Capital
04.12.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
01.09.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
28.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
14.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
01.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets

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