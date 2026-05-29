Inditex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Aktienprognosen

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Inditex-Aktie veröffentlicht.

Die Inditex-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Inditex mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle STN-Aktienkurs von Inditex auf 53,30 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 56,00 EUR 5,07 29.05.2026 Jefferies & Company Inc. 62,00 EUR 16,32 29.05.2026 UBS AG 60,00 EUR 12,57 28.05.2026 RBC Capital Markets 62,00 EUR 16,32 18.05.2026

Redaktion finanzen.net