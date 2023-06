Inditex steigert bei deutlichem Wachstum die Marge

Aktien in diesem Artikel Inditex 32,76 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zara -Mutterkonzern Industria de Diseno Textil ist im ersten Quartal (per Ende April) zweistellig gewachsen und hat dabei seine Marge verbessert. Die unter dem Namen Inditex bekannte spanische Modekette wies einen Anstieg des EBITDA von 1,92 auf 2,20 Milliarden Euro aus und eine entsprechende Marge von 28,8 (Vorjahr: 28,4) Prozent. Die Einnahmen kletterten um mehr als 13 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro, wechselkursbereinigt belief sich das Wachstum sogar auf 15 Prozent. Netto blieb ein Gewinn von 1,17 Milliarden Euro gegenüber 766 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Wachstum habe es in allen Geschäften und Regionen gegeben, erklärte das Unternehmen, zu dem Handelsmarken wie Zara, Pull & Bear und Massimo Dutti gehören.

Für das zweite Quartal zeichnen sich noch stärkere Zuwächse ab. Bis zum 4. Juni verbesserten sich die Einnahmen um 16 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet Inditex mit einer stabilen Bruttomarge, plus oder minus 50 Basispunkte. In den ersten drei Monaten belief sich diese auf 60,5 Prozent - ein Plus von 40 Basispunkten. Investieren will der Konzern in Effizienzen und Differenzierung zum Wettbewerb. Insgesamt 1,6 Milliarden Euro stehen dafür bereit.

June 07, 2023