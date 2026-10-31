Indivior Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 314,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Indivior Pharmaceuticals 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Indivior Pharmaceuticals hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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