Indivior Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Indivior Pharmaceuticals hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Indivior Pharmaceuticals 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 314,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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