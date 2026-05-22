Indo Farm Equipment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indo Farm Equipment hat sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,27 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,34 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,14 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,70 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Indo Farm Equipment im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,40 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net