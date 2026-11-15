INDO MIM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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INDO MIM hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4,75 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 12,27 Milliarden INR erwartet.
Redaktion Finanzen.net
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