Indo Rama Synthetics (India) präsentierte Quartalsergebnisse
Indo Rama Synthetics (India) hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indo Rama Synthetics (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,41 Milliarden INR im Vergleich zu 12,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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