Indo Thai Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Indo Thai Securities hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,70 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Indo Thai Securities mit einem Umsatz von insgesamt 77,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 67,54 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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