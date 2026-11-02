Indo US Bio-Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.11.26 06:35 Uhr

Indo US Bio-Tech hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -1,83 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,72 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 150,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 51,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indo US Bio-Tech 308,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net