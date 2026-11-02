Indo US Bio-Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Indo US Bio-Tech hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -1,83 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,72 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 150,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 51,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indo US Bio-Tech 308,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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