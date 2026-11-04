Indogulf Cropsciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Indogulf Cropsciences hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,56 Milliarden INR – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indogulf Cropsciences 2,48 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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