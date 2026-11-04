Indogulf Cropsciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

04.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,56 Milliarden INR – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indogulf Cropsciences 2,48 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Indogulf Cropsciences hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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