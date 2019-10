Indonesien sieht nach Boeing-Absturz ganzen Strauß an Fehlern

Von Ben Otto

JAKARTA (Dow Jones)--Indonesische Ermittler haben einen ganzen Strauß an Fehlern aufgedeckt, die zu dem Flugzeugabsturz des Lion-Air-Jets vor einem Jahr mit 189 Toten geführt haben. Es hätten Fehlfunktionen des Flugkontrollsystems von Boeing, Nachlässigkeiten der US-Aufsichtsbehörden, eine mangelhafte Wartung und schwache Pilotenleistungen das Unglück verursacht, hieß es in dem Abschlussbericht der Ermittler, der nun in Indonesien vorgelegt wurde.

Das Design und die Zertifizierung des Flugkontrollsystems in der Boeing 737 MAX 8 seien nicht "adäquat" gewesen, monieren die Ermittler. Das Flugkontrollsystem hatte immer wieder die Nase des Flugzeugs nach unten gedrückt, irrtümlich um einen Strömungsabriss zu verhindern. Dies hatte jedoch den Absturz der Maschine mitverursacht. Die Tatsache, dass es von Boeing keine Verhaltensrichtlinien bei Problemen mit dem Flugkontrollsystem gegeben habe, sei erschwerend hinzugekommen. Die Piloten hätten dann keine ausreichenden Kenntnisse zum manuellen Fliegen der Maschine gehabt, auch die schlechte Kommunikation mit den Fluglotsen habe ihren Teil zu dem Unglück beigetragen. Zudem habe die Vorgänger-Besatzung des Flugzeugs Probleme mit dem Flieger nicht gemeldet.

Die Ermittler betonten, es sei das Zusammenspiel all dieser Probleme gewesen, das den Absturz verursacht habe. Wäre nur eines der Probleme nicht aufgetaucht, hätte das Unglück verhindert werden können.

Boeing teilte in einer Stellungnahme mit, die Anregungen der Ermittler aufzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen, die einen solchen Absturz in Zukunft verhindern.

