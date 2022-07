Indonesien warnt vor Scheitern der G20-Verhandlungen - Folgen wären katastrophal

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Erholungsversuch nach Ausverkauf: DAX startet freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Drägerwerk mit Umsatz- und Ergebnisrückgang -- Keine Einigung zu Uniper-Hilfen -- Deutsche Bank im Fokus

Richemont mit ordentlichem Wachstum im ersten Quartal. Nach Rekordjahr: Investments in Startups nehmen deutlich ab. AXA trennt sich von Altbestand an Athora. ADTRAN löst ADVA nach Übernahme im SDAX ab. Software AG senkt Ziel für Auftragseingang in Digitalisierungssparte. BVB legt auch Akanji, Hazard und Brandt laut Sky Wechsel nahe.