Indosolar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

25.07.26 06:35 Uhr

Indosolar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 8,80 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indosolar 28,07 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 683,6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 64,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net